В Азербайджане утвержден новый порядок назначения социальных выплат
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении Порядка назначения, начисления, приостановления социальных выплат.
Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, проактивное назначение социальных выплат будет осуществляться в течение 10 рабочих дней со дня поступления в подсистему "Социальные выплаты" из информационных ресурсов и систем государственных органов и учреждений, интегрированных в Централизованную электронную информационную систему (ЦЭИС), информации о возникновении права лица на получение социальной выплаты.
В то же время отменены "Правила оформления, рассмотрения и хранения документов и сведений, представленных для назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций".
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