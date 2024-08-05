В Азии рухнули фондовые индексы

На биржах Азиатско-Тихоокеанского региона во время торгов произошел обвал фондовых индексов. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Второй по значимости индекс фондового рынка Японии TOPIX упал на 10,6%, что стало максимальным падением с 1987 года. Индекс Nikkei 225 - на 12,4%. Тайваньская биржа Taiex потеряла 8,4%, корейский индекс Kospi - 8%.

Лидером по потерям стал технологический сектор. Индекс Stoxx Tech упал почти на 5% до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC потерпела самое большое падение за всю историю. Samsung Electronics также оказала давление на южнокорейский индекс Kospi. Фьючерсы Nasdaq 100 упали более чем на 5% на азиатских торгах, в то время как контракты на S&P 500 и Euro Stoxx 50 упали на 2,5-3%.

Как отмечает агентство, мировые фондовые рынки находятся в нервном состоянии, вызванном опасениями по поводу замедления экономики США. Трейдеры увеличивают ставки на то, что мировым центральным банкам придется принять меры, а некоторые даже делают ставки на экстренное снижение ставки ФРС.

Для валютных трейдеров все дело в иене. Она выросла до самого высокого уровня с начала января по отношению к доллару, что стало последним этапом восстановления японской валюты, которая в прошлом месяце торговалась на самом низком уровне с 1986 года.

Распродажа в Европе пока еще менее выражена, чем крах, который наблюдается в Азии, подчеркивает Bloomberg.

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