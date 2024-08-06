Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 6 августа провел очередной валютный аукцион, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 74,8 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 24,05 процента, или 14,5 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 60,3 миллиона долларов.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 4,281 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля 2024 года - 151,1 миллиона долларов. В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, в феврале - 870,6 миллиона долларов, в марте - 498,3 миллиона долларов, в апреле - 623,4 миллиона долларов, в мае - 558,6 миллиона долларов. в июне - 581 миллиона долларов, в июле - 597,1 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!