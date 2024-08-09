Fitch назвала прогнозы по добыче SOCAR

Добыча государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR будет расти на 0,5 процента в год в 2023-2025 годах.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в прогнозах международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как отмечается, добыча нефти и газа SOCAR в целом оставалась стабильной в 2023 году на уровне 286 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

"Это произошло после 8-процентного снижения добычи нефти в Азербайджане и 3-процентного роста добычи газа. Добыча нефти в Азербайджане исторически снижалась, и мы не ожидаем, что это существенно изменится. Мы предполагаем, что добыча SOCAR будет расти на 0,5 процента в год в 2023-2025 годах на фоне более высокой добычи природного газа", - сказали в Fitch.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также Европы.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

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