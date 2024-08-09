Госдолг Японии достиг рекордной отметки

Государственный долг Японии по состоянию на конец июня вырос до рекордных 1 311,04 трлн иен (около $8,92 трлн по текущему курсу), впервые превысив отметку 1 300 трлн иен. Об этом свидетельствуют опубликованные правительством данные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Объем госдолга увеличился на 13,88 трлн иен ($94,4 млрд) по сравнению с первым кварталом 2024 года. Как отмечает агентство Kyodo, это связано с тем, что властям Японии пришлось наращивать расходы на дотации домохозяйствам в связи с ростом цен.

Дефицит бюджета Японии в этом финансовом году (апрель 2024 - март 2025 года) составляет 34,95 трлн иен ($237 млрд). Он покрывается за счет выпуска государственных облигаций на упомянутую сумму. Этот показатель снижается последние три года, однако зависимость бюджета Японии от долговых обязательств по-прежнему остается на уровне примерно 30%. Госдолг страны превышает ВВП более чем в два раза.

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