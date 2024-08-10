Вырос объем торгового оборота в Баку

В январе-июне 2024 года объем торгового оборота в городе Баку увеличился на 4,5 процента по сравнению с январем-июнем 2023 года, составив 15 миллиардов 892,1 миллиона манатов.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Бакинском городском статистическом управлении.

Было отмечено, что стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась на 0,6 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 9 миллиардов 116,8 миллиона манатов, а непродовольственных товаров - на 10,5 процента, до 6 миллиардов 775,3 миллиона манатов. 36,9 процента потребительских товаров реализовано предприятиями со статусом юридического лица, 48,7 процента - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а 14,4 процента - на рынках столицы Азербайджана.

Напомним, что в январе-июне 2024 года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано продукции на 27 миллиардов 251,2 миллиона манатов. Таким образом, в первом полугодии на город Баку пришлось 58,3 процента от общего товарооборота.

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