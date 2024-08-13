Индия снизит энергозависимость от Китая

Индийская компания Adani Group планирует увеличить производство солнечных батарей на 150 процентов к 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Это должно сократить зависимость страны от Китая и помочь в достижении углеродной нейтральности.

Конгломерат собирается выпускать достаточно оборудования для производства десяти гигаватт солнечной энергии ежегодно вместо нынешних четырех гигаватт.

В планы компании входит строительство одного из крупнейших парков возобновляемых источников энергии - его размер в пять раз превысит размер Парижа.

В ближайшие десять лет Adani Group инвестирует в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 100 миллиардов долларов.

Отметим, что недавно совет по регулированию атомной энергетики Индии одобрил ввод в эксплуатацию первого отечественного прототипа быстрого реактора-размножителя с натриевым охлаждением (PFBR) мощностью 500 МВт.

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