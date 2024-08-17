Бразилия собирается значительно увеличить добычу нефти

Бразилия планирует к 2034 году добывать 4,4 млн баррелей нефти в сутки, что на 47 процентов выше показателя 2023 года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии.

По оценкам министерства, валовая добыча природного газа к 2034 году составит 315 млн кубометров в сутки, что вдвое выше показателей 2023 года. При этом пика в 316 млн куб.м. в сутки планируется достичь в 2031 году. Чистая добыча газа (на продажу, без учета газа, направляемого на технологические нужды) к 2034 году составит 134 млн куб.м. в сутки.

При этом основной объем добычи нефти (76 процентов) и газа (80 процентов) придется на месторождения в подсолевой зоне шельфа.

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