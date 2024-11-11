Мухтар Бабаев о значимости программы внедрения технологий

Необходимо реализовать программу внедрения технологий.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия конференции в Баку.

"Мы должны ускорить работу по разработке и распространению технологий. Это жизненно важные инструменты, которые должны быть доступны всем. Поэтому нам необходимо реализовать программу внедрения технологий здесь, в Баку. В рамках повестки действий COP29 у нас есть возможности для правительств, частного сектора, банков развития - всех, чтобы внести свой вклад", - М.Бабаев.

Отметим, что в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.