Мы можем уменьшить цены на востребованные продукты

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН об изменении климата (COP29) в Баку состоялась пресс-конференция на тему "Коалиция TAPP (True animal protein price Coalition): Продовольственная декларация COP28 и скрытые расходы на продукты питания, фискальные меры, анализ нового отчета ФАО SOFA 2024".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, глава коалиции Джером Реммес, выступая на конференции, отметил, что фермеры нуждаются в справедливой заработной плате.

"Это также можно назвать расходами на здоровье. Все мы знаем об ожирении, но есть также много неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак, которые зависят от продуктов, которые мы едим. Это приведет к небольшому подорожанию продовольствия, но, с другой стороны, мы также можем снизить цены на продукты, которые больше предпочитаем, и это лучше для планеты.

Были проведены некоторые опросы в разных странах, включая Китай и Америку, и, согласно этому исследованию, поддержка налога на мясо больше, чем налог на ископаемое топливо", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.