Азербайджан внесет значительный вклад в переход на "зеленую" энергию для себя и других стран

Азербайджан внесет значительный вклад в переход на "зеленую" энергию как для себя, так и для стран на обширной географии от Азии до Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности"

"В этот период одной из наших ключевых стратегических целей является создание дополнительной энергетической мощности в 5 гигаватт и обеспечение поставок этой энергии в Европу через каспийско-черноморский, европейский и азербайджано-турецкий коридоры, а также создание "зеленого" энергетического коридора Азербайджан-Центральная Азия для передачи возобновляемой энергии из Казахстана и Узбекистана. Если все эти региональные "зеленые" энергетические коридоры будут взаимосвязаны, Азербайджан внесет значительный вклад в переход на "зеленую" энергию как для себя, так и для стран на обширной географии от Азии до Европы, а также в достижение глобальных обязательств к 2030 году. Для эффективного внедрения этих инициатив и подлинного преобразования в энергетическом переходе необходимы тесное сотрудничество и поддержка от каждой страны, организации и сектора. Давайте полностью посвятим себя нашим обязанностям, мобилизуем наши финансовые и технологические ресурсы и примем решительные меры ради нашего будущего. Сейчас - время для коллективных действий и превращения глобальных энергетических целей COP29 в реальность", - сказал министр.