Сегодня состоится церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг"

Обнародован список мероприятий, которые Министерство энергетики Азербайджана проведет в рамках COP29.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, во время сегодняшней встречи на уровне министров будут обсуждаться вопросы расширения инвестиций для утроения возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности.

В то же время запланировано проведение 9-го заседания министров в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергии и церемония закладки 240-мегаваттной солнечной электростанции в Джебраильском районе.