https://news.day.az/economy/1706384.html Сегодня состоится церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг" Обнародован список мероприятий, которые Министерство энергетики Азербайджана проведет в рамках COP29. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, во время сегодняшней встречи на уровне министров будут обсуждаться вопросы расширения инвестиций для утроения возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности.
Сегодня состоится церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг"
Обнародован список мероприятий, которые Министерство энергетики Азербайджана проведет в рамках COP29.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, во время сегодняшней встречи на уровне министров будут обсуждаться вопросы расширения инвестиций для утроения возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности.
В то же время запланировано проведение 9-го заседания министров в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергии и церемония закладки 240-мегаваттной солнечной электростанции в Джебраильском районе.
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