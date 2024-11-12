В отношении глобального климатического кризиса произошло кардинальное изменение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил на открытии Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата в Баку.

"Раньше мы говорили о том, что меры по борьбе с изменением климата в основном направлены на спасение будущих поколений. Но в отношении глобального климатического кризиса произошло кардинальное изменение. Потому что климатический кризис быстро превращается в "убийцу" экономик. Прямо сейчас, сегодня, в этом политическом цикле. Последствия изменения климата приводят к снижению ВВП многих стран на величину до 5 процентов. Климатический кризис - это кризис стоимости жизни. Потому что климатические катастрофы приводят к росту расходов домохозяйств и предприятий", - скзаал он.

Стил отметил, что нарастающие последствия изменения климата приведут к взрывному росту инфляции, если все страны не примут более смелые меры по борьбе с изменением климата.

"Давайте извлечем урок из пандемии, когда миллиарды людей пострадали из-за того, что мы недостаточно быстро приняли коллективные меры. Когда были разрушены цепочки поставок. Давайте не будем повторять эту ошибку. Климатическое финансирование - это глобальная страховка от инфляции. Непомерные климатические издержки должны стать главным "врагом народа". Если позволить этому вопросу "застрять" в повестке дня правительств, это приведет к катастрофе. Но речь идет не только о спасении экономики и населения", - заявил исполнительный секретарь ООН по изменению климата.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.