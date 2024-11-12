COP for Hope: COP29 лучшее международное мероприятие, в которых я участвовал

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал представитель Центра поддержки коренных народов Севера прибывший из России - Радун Сулен Зигуа.

Как передает Day.Az, он сказал Trend, что уже принял участие в более чем 10 международных конференциях высокого уровня.

"Я считаю, что COP29 - лучшее из них", - отметил он.

Выразив удовлетворение пребыванием в Баку, представитель заявил, что у него большие ожидания от COP29.

Этот COP также может называться мероприятием финансирования. Финансы - это всего лишь инструмент. Мы должны эффективно использовать его в направлении принципов и прав человечества.

Мы должны защищать нашу природу и землю. Должны быть соблюдены все виды обязательств, на которые договорились страны и взяли на себя, чтобы предотвратить изменение климата и бороться с ним. Но, конечно, нам нужна вся политическая воля государств-членов", - подчеркнул он.

Радун Сулен Зигуа также отметил, что пока не имеет возможности посетить достопримечательности Баку из-за того, что здесь происходят очень важные события.

"Я не смог прогуляться по Баку по причине ограниченного времени. Но мне особенно хотелось бы посетить исторические места этого города", - добавил он.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.