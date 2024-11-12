COP for Hope: Кения и Азербайджан могут вместе работать над системами ветровой и солнечной энергии

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал премьер-министр Кении Мусалия Мудавади.

Как сказал Trend премьер-министр, Азербайджан провел очень хорошую работу по организации COP29.

"Страна провела очень хорошую работу по организации COP29. В конференции участвуют главы государств, министры. Мы ожидаем, что наши страны действительно смогут дистанцироваться от того, что может показаться риторикой. К борьбе с изменением климата нужно подходить терпеливо. Вопрос финансирования также следует решать в прагматическом ключе. Я надеюсь, что в этом вопросе будут достигнуты успехи", - сказал он.

Премьер-министр Кении отметил, что две страны могут работать вместе над системами ветровой и солнечной энергии.

"Мы счастливы быть партнерами с Азербайджаном. Я считаю, что мы можем работать вместе над системами ветровой и солнечной энергии. Верю, что мы можем сотрудничать в этой области. У вас очень хорошая технологическая фаза, и вместе мы можем внести новый вклад в эту область", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.