СОР29 – в центре внимания СМИ Италии и Ватикана

Ведущие средства массовой информации Италии и Ватикана держат в центре внимания проходящую в Азербайджане 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такие издания, как ANSA, RAI, AGI, La Repubblica, Sky TG24, il Giornale, Qui Finanza, il Dolomiti, Italia Oggi, il Sole 24 ore, il Fatto Quotidiano, AgenSIR, Roma Sette, Green and Blue, Faro di Roma, посвятили свои репортажи и публикации выступлению премьер-министра Италии Джорджи Мелони на Саммите лидеров СОР29 в Баку и обращению главы римско-католической церкви Папы Франциска, адресованному участникам саммита. В публикациях отмечается, что Джорджа Мелони в своем выступлении выразила удовлетворение председательством Азербайджана на COP29 - конференции, считающейся климатической инициативой во имя мира.

Премьер-министр подчеркнула, что Италия сосредоточена не только на возобновляемых ресурсах, но и на природном газе, биотопливе, водороде и технологиях улавливания и хранения углерода, и заявила о важности принятия новой цели в области климатического финансирования на СОР29. В материалах отмечается, что Папа Франциск в своем обращении к участникам СОР29 призвал страны внедрить новую финансовую архитектуру. Понтифик выразил надежду на то, что СОР29 позволит выйти на амбициозное соглашение, ведущее к инклюзивному развитию.

По мнению Папы Франциска, дальнейшие задержки в борьбе с изменением климата недопустимы и защита окружающей среды тесно связана с поддержанием мира. По его словам, этот саммит может определить новую коллективную выраженную количественно цель по климатическому финансированию.