COP for Hope: АБР надеется на значимый прогресс на COP29 под руководством Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - вице-президент АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Ян.

В эксклюзивном интервью Trend он отметил, что как климатический банк по Азии и Тихоокеанскому региону АБР хотел бы, в первую очередь, подчеркнуть необходимость принятия конкретных мер для решения климатического кризиса.

"Планеты Б не существует. Наш регион уже испытывает влияние климатического кризиса, и многие из наших стран-клиентов относятся к числу наиболее уязвимых. Мы рады услышать продолжительные заявления президента COP29 Мухтара Бабаева о том, что цель саммита - "повысить амбиции и обеспечить глобальные действия по борьбе с изменением климата", - добавил Инмин Ян.

Вице-президент АБР сказал, что некоторые из ключевых амбиций COP29 связаны с (i) переговорами и соглашением по климатическому финансированию или Новой коллективной количественной (финансовой) цели (NCQG), (ii) окончательным соглашением о методах торговли углеродными кредитами в соответствии со статьей 6 (Парижского соглашения 2015 года) и оживлением углеродных рынков, (iii) установлением целей и задач по переходу от ископаемого топлива, (iv) увеличением Фонда потерь и ущерба.

"Это непростые вопросы. Статья 6 обсуждалась 10 лет. Мы очень надеемся, что под руководством Азербайджана на саммите COP будет достигнут значительный прогресс с четкими планами действий на 2025 год и далее, которые АБР продолжит поддерживать. Что касается климатического финансирования, то для достижения ощутимых результатов переговорщикам следует сосредоточиться на привлечении финансирования, основанного на потребностях, то есть финансирования, которое соответствует потребностям стран", - сказал Инмин Ян.

Он считает, что также крайне важно создать механизмы прозрачности и подотчетности, чтобы гарантировать эффективное использование финансирования предполагаемыми бенефициарами.

"Это также помогает укреплять доверие и мобилизовать дополнительное климатическое финансирование. АБР недавно выпустил флагманский отчет - Азиатско-Тихоокеанский климатический отчет: катализирующие финансовые и политические решения. Этот отчет является инструментом для политиков, чтобы понять, как финансировать потребности в адаптации к изменению климата и как сократить выбросы парниковых газов с минимальными затратами", - отметил вице-президент АБР.

Поддержка АБР председательству Азербайджана на COP29

Инмин Ян сказал, что АБР ценит постоянные усилия Азербайджана в решении проблемы изменения климата, а также лидерство правительства Азербайджана в принятии председательства на COP29 с видением повышения амбиций и обеспечения действий на конференции.

"Я понимаю, что правительство активно работает над тем, чтобы достичь большого успеха на COP29 для действий по климату и для самого Азербайджана. Как климатический банк по Азиатско-Тихоокеанскому региону АБР гордится тем, что поддерживает председательство COP29 как в переговорном треке, так и в рамках Программы действий, и мы стремимся продолжать оказывать сквозную поддержку председательству COP29. Мы делаем это посредством технической помощи, которая включает в себя наращивание потенциала, консультации и поддержку знаниями по основным вопросам для COP29", - сказал вице-президент АБР.

Он напомнил, что с мая 2024 года эксперты АБР оказывают поддержку министерству экологии и природных ресурсов в подготовке требуемого в соответствии с Парижским соглашением первого Национального двухгодичного отчета о прозрачности (BTR) для Азербайджана.

"Эксперты АБР организовали семинар и оказали практическую поддержку в проведении подробного сбора данных и проверки отчета по инвентаризации парниковых газов (ПГ) и Национального документа по инвентаризации (NID). Мы оказываем большую поддержку группе по переговорам по статье 6 председательства COP29. Для министерства экологии и МИД были организованы семинары, чтобы они могли провести международные переговоры в преддверии и во время COP29, чтобы полностью реализовать статью 6 Парижского соглашения", - сказал вице-президент.

Он добавил, что АБР также тесно сотрудничает с председательством COP29 по нескольким инициативам Программы действий в различных секторах, включая справедливый переход, городское развитие и человеческое развитие, образование, здравоохранение и экологические навыки.

"АБР тесно сотрудничал с председательством COP29 по разработке Бакинских принципов человеческого развития для устойчивости к изменению климата. АБР также запустит ряд собственных инициатив во время COP29 в соответствии с Программой действий председательства COP29, включая Сборник по климату и образованию и портал АБР "Климат и здоровье". "На COP29 будут представлены инициативы АБР по справедливому переходу, NDC 3.0 (определяемые на национальном уровне вклады), Статья 6, Механизм энергетического перехода (ETM), Финансовый хаб Nature Solution для Азиатско-Тихоокеанского региона, Программа партнерства по повышению устойчивости сообществ, Инициатива по климату и здоровью", - сказал он.

Планы по подписанию документов на COP29

Есть ряд инициатив, которые АБР запустит, и соглашений, которые он подпишет, сообщил Инмин Ян.

"К ним относится запуск Плана действий ЦАРЭС (Программа Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества) по изменению климата (2024-2027 гг.). Секретариат ЦАРЭС тесно сотрудничал с Бакинской инициативой COP29 по климатическому финансированию, инвестициям и торговле. Мероприятие по Партнерству ЦАРЭС, совместно организованное министерством экономики Азербайджана и АБР, состоится в День финансов (14 ноября). План действий по изменению климата был представлен на утверждение на 23-й Министерской конференции ЦАРЭС 8 ноября в Астане. Казахстанский план действий по изменению климата реализует ключевые шаги и рекомендации, определенные в "Видении ЦАРЭС по изменению климата".

План действий, охватывающий 2024-2027 гг., направлен на приоритизацию региональных проектов и инициатив по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в кластерах ЦАРЭС и усиление координации между партнерами по развитию для увеличения и оптимизации ресурсов в поддержку региональных действий по борьбе с изменением климата", - пояснил вице-президент.

Во-вторых, как сказал Инмин Ян, АБР и Зеленый климатический фонд начнут исследование по ледникам (Glaciers Study) при поддержке ряда стран, включая правительство Азербайджана. АБР в тесном сотрудничестве со странами Центрально-Западной Азии подготовил региональное предложение по ледникам для ферм (Glaciers to Farms - G2F) для рассмотрения Советом Зеленого климатического фонда (GCF) в 2025 году.

"Предложение охватывает водные ресурсы, сельское хозяйство и социальные секторы и направлено на получение доступа к финансированию GCF для адаптации и устойчивости региона, включая Азербайджан. Области вмешательства включают управление ландшафтом, разработку водохранилищ, устойчивость горных городов, климатическую информацию, технологии и цифровизацию, социальную защиту и инфраструктуру. На COP29 планируется запуск поддержки GCF для исследования ледников в рамках Фонда подготовки проектов (PPF) со стороны АБР и GCF вместе с развивающимися странами-членами в Центрально-Западной Азии, включая Азербайджан", - сказал он.

Вице-президент отметил, что АБР также подпишет на COP29 соглашения о финансировании с частным сектором по двум проектам по солнечной энергии.

"В этом году АБР одобрил дополнительное финансирование в размере 131,5 миллиона долларов США для Программы развития железнодорожного сектора Азербайджана, а также 47 миллионов ​​долларов США для проекта цифровой трансформации Азербайджанских железных дорог. Мы надеемся, что соответствующие документы будут подписаны во время COP29 или вскоре после этого", - добавил он.

Поддержка АБР коридоров "зеленой" энергии

Инмин Ян отметил, что АБР поддерживает проект Каспийского "зеленого" энергетического коридора посредством своей технической помощи в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС): проект Каспийского "зеленого" энергетического коридора.

"Целью проекта является поддержка начального этапа посредством:

⁃ усиления регионального диалога и сотрудничества для создания Каспийского "зеленого" энергетического коридора посредством проведения совещаний и семинаров, оптимизации процесса принятия решений среди заинтересованных сторон и улучшения координации и коммуникации между странами-участницами;

⁃ поддержки создания правовых и коммерческих рамок для коридора посредством предоставления рекомендаций и анализа документов международными и национальными юридическими консультантами;

⁃ проведения высокоуровневых технических оценок и технико-экономических обоснований с помощью инженерных услуг владельца, предоставляемых международными консультантами.

Эта крупная инициатива будет способствовать энергетической безопасности, устойчивости и экономическому развитию региона, создавая "зеленый" коридор для передачи возобновляемой энергии из Каспийского региона в Европу", - заключил он.