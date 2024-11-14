Необходимо развивать инвестиции в Африку для снижения углеродных выбросов

Нужно развивать инвестиции в Африку для сокращения углеродных выбросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный вице-президент по вопросам внутриафриканской торговли и развития экспорта Африканского экспортно-импортного банка Канаё Авани на панельной дискуссии на тему "Климатическая платформа COP29 по бизнесу, инвестициям и филантропии".

"Сегодня я буду говорить в контексте Африки, или, как мы говорим, глобальной Африки. И хотя вы считаете меня финансистом и представителем Afreximbank, мы занимаемся не только финансированием. Финансирование обычно не является проблемой, но всегда есть другие факторы, препятствующие прямым инвестициям на континент", - сказала она.

По ее словам, прямые инвестиции в Африку (ADI) в контексте Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) являются подходом, который нужно развивать для борьбы с климатическими изменениями.

"Мы не только содействуем инвестициям - мы способствуем их привлечению, выступаем за них и также финансируем. Мы проводим множество мероприятий по наращиванию потенциала для усиления позиций стран, чтобы сделать их более привлекательными для инвесторов. И делаем это через партнерства. Мы очень ориентированы на партнерства", - добавила Авани.

Она отметила, что Африканский Союз также поддержал создание Панафриканского агентства по торговле и инвестициям. Это агентство рассматривает Африку и глобальную Африку в большем масштабе, а не как множество фрагментированных стран. Панафриканское агентство по торговле и инвестициям должно предоставить континенту единый голос для улучшения имиджа Африки, привлечения инвестиций, включая инвестиции внутри самого континента.

"AfCFTA, на наш взгляд, соответствует повестке Африканского Союза, которая сосредоточена на адаптации, инвестициях и климатической устойчивости. Причина очевидна. Именно так Евросоюз определяет свои приоритеты, и таким образом мы позиционируем Afreximbank для поддержки инвестиций в адаптацию. AfCFTA предоставляет нам лучший шанс для развития торговли и инвестиций, необходимых для борьбы с углеродными выбросами", - добавила она.