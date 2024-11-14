Сколько выделил банковский сектор Азербайджана на финансирование "зеленых" проектов к 2030 году?

Банковский сектор Азербайджана выделил 2 миллиарда манатов на финансирование устойчивых и "зеленых" проектов к 2030 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности" организованной Центральный банком Азербайджана.

"Банковский сектор Азербайджана выделит 2 миллиарда манатов к 2030 году в Азербайджане на финансирование устойчивых и "зеленых" проектов, которые будут способствовать переходу Азербайджана к низкоуглеродной, устойчивой экономике", - сказал он.