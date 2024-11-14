https://news.day.az/economy/1707075.html Сколько выделил банковский сектор Азербайджана на финансирование "зеленых" проектов к 2030 году? Банковский сектор Азербайджана выделил 2 миллиарда манатов на финансирование устойчивых и "зеленых" проектов к 2030 году.
Сколько выделил банковский сектор Азербайджана на финансирование "зеленых" проектов к 2030 году?
Банковский сектор Азербайджана выделил 2 миллиарда манатов на финансирование устойчивых и "зеленых" проектов к 2030 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности" организованной Центральный банком Азербайджана.
"Банковский сектор Азербайджана выделит 2 миллиарда манатов к 2030 году в Азербайджане на финансирование устойчивых и "зеленых" проектов, которые будут способствовать переходу Азербайджана к низкоуглеродной, устойчивой экономике", - сказал он.
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