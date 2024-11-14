На COP29 поговорили о трансформации энергетических и водных систем в Европе и Центральной Азии

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов принял участие в мероприятии высокого уровня на тему "Повышение амбиций: Трансформация энергетических и водных систем в Европе и Центральной Азии", организованном Всемирным банком в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Заур Микаилов рассказал о работе, проделанной в рамках реформ и сокращения потерь в водном секторе, а также о направлениях борьбы с давлениями, созданными изменением климата.

Принявшие участие в мероприятии заместитель премьер-министра Албании Белинда Баллуку, министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа и вице-президент Всемирного банка Юерген Фёгеле высоко оценили организацию мероприятия COP29 в Азербайджане, а также проинформировали общественность о проектах зеленой энергии, реализованных в ближайшем прошлом.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.