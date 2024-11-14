Азербайджан подтверждает свою приверженность сохранению ледников и устойчивому управлению водными ресурсами

Азербайджан, солидарный с нашими региональными партнерами, вновь подтверждает свою приверженность сохранению ледников и устойчивому управлению водными ресурсами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент СОР29 Мухтар Бабаев на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".

"Я выражаю благодарность нашим соорганизаторам, Азиатскому банку развития и Зеленому климатическому фонду, за то, что они собрали нас вместе для решения одной из самых актуальных проблем нашего времени - таяния ледников и его масштабных последствий. Это собрание свидетельствует о нашей общей решимости преодолеть климатические уязвимости в Кавказском и Центральноазиатском регионах", - сказал он.

По его словам регион, простирающийся от ледников Большого Кавказа до обширных сельскохозяйственных равнин, сталкивается с растущими рисками из-за отступления ледников. Эти важнейшие запасы пресной воды быстро истощаются, что приводит к нехватке воды, опустыниванию и снижению производительности сельского хозяйства, оказывая сильное влияние на средства к существованию и экосистемы.

"Азербайджан испытывает влияние изменения климата на собственном опыте - ледники на Большом Кавказе значительно сокращаются. Недавно Азербайджан принял Национальную водную стратегию для улучшения управления водными ресурсами, повышения оценки ресурсов и решения климатических рисков с помощью интегрированного управления, инновационных технологий и регионального сотрудничества. Наш ответ должен быть совместным, адаптивным и ориентированным на будущее", - подчеркнул Мухтар Бабаев.

Министр отметил, что Азербайджан поддерживает трансформационную региональную программу "От ледников к фермам" (G2F). Эта программа является перспективным решением для борьбы с таянием ледников, повышения климатической устойчивости и обеспечения продовольственной и водной безопасности для наших сообществ.

"Азербайджан разработал Национальный план адаптации, интегрирующий соответствующие адаптационные меры в ключевые сектора. Мы должны уделять первоочередное внимание управлению водными ресурсами, инфраструктуре, устойчивой к климату, и устойчивым земельным практикам, одновременно развивая трансграничное сотрудничество и диалог", - добавил М.Бабаев.