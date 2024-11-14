В рамках COP29 обсуждены бизнес-стратегии для борьбы с изменением климата

В рамках COP29, под председательством COP29, лидера высокого уровня ООН по климату COP29, при организации министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO, проведена "Климатическая платформа COP29 бизнес, инвестиции и благотворительность". Мероприятие организовано при партнерстве с соответствующими международными структурами,

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на Климатической платформе для бизнеса, инвестиций и благотворительности прошли обсуждения эффективных финансовых решений и бизнес-стратегий по борьбе с изменением климата.

На мероприятии выступили министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев и заместитель министра экономики Самед Баширли. Отмечена важная роль Азербайджана в процессе продвижения стратегических глобальных инициатив по укреплению устойчивости климата и экономического роста. Речь также шла о проектах зеленой энергетики, которые служат декарбонизации экономики страны и перенаправлению доходов от углеводородных ресурсов на борьбу с изменением климата благодаря укреплению партнерства между государственным и частным секторами, частным сектором и благотворительными организациями.

На мероприятии партнерские структуры обменялись мнениями о климатическом финансировании и инвестиционных стратегиях в развивающихся странах для достижения целей Парижского соглашения по климату. Кроме того, в центре внимания было привлечение капитала к климатоустойчивым решениям и ключевым механизмам ускорения декарбонизации отраслей.

В рамках мероприятия организовано 9 сессий. На сессиях прошли обсуждения обсуждения таких тем, как инновационные финансовые решения, декарбонизация, продвижение финансовых потоков для развивающихся стран, обязательства международных компаний в области устойчивого развития, укрепление сотрудничества государство-частный сектор, партнерства, ускоряющие комплексные действия по борьбе с изменением климата и прогресс новых партнерств, поддерживающих Цели устойчивого развития.

Мероприятие посетило более 1 тыс. зарегистрированных участников из 71 страны.