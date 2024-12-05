НПО Азербайджана и Узбекистана подписали меморандумы о сотрудничестве

5 декабря в рамках Форума сотрудничества узбекских и азербайджанских НПО в Ташкенте ряд неправительственных организаций двух стран подписал меморандумы о сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az, меморандумы о сотрудничестве по совместной деятельности подписали председатель правления Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рамиль Искендерли и председатель Движения "Возрождение" Узбекистана Бабур Бекмурадов, председатель Общественного объединения "Общество женщин-инвалидов" Азербайджанской Республики Махлуга Рагимова и председатель "Общества инвалидов" Узбекистана Камиль Абдуллаев, председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет" Заур Ибрагимов и председатель Научно-исследовательского центра "Истиглал" Узбекистана Усмонжон Бутаев, председатель Общественного объединения "Женщины и девушки" Узбекистана Насиба Мирадилова и председатель Общественного объединения "Содействие развитию связей с общественностью" Азербайджанской Республики Шалала Гасанова, председатель Центра народной дипломатии Узбекистана ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) Гобулжон Собиров и председатель Общественного объединения культурно-исторических исследований "Шелковый путь" Аида Эйвазова.

Целью подписания меморандумов является поддержка реализации совместных проектов, обмен опытом и налаживание партнерских связей между неправительственными организациями двух братских стран.