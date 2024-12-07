https://news.day.az/economy/1713446.html S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B". Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на S&P, прогноз по рейтингу остается стабильным. Новость обновляется
S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана
S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на S&P, прогноз по рейтингу остается стабильным.
Новость обновляется
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