https://news.day.az/economy/1713446.html

S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B". Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на S&P, прогноз по рейтингу остается стабильным. Новость обновляется