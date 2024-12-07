S&P Global Ratings повысило прогноз экономического роста Азербайджана

S&P Global Ratings прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана в 2024 году на уровне 4,5 процента (в предыдущем прогнозе - 2,5 процента).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на S&P, агентство ожидает экономический рост в стране на уровне 2 процентов в 2025-2027 годах.

Кроме того, S&P прогнозирует, что номинальный ВВП Азербайджана в 2024 году составит 126 миллиардов манатов (74 миллиарда долларов США), в 2025 году - 127 миллиардов манатов (75 миллиардов долларов), в 2026 году - 132 миллиарда манатов (78 миллиардов долларов), а в 2027 году - 137 миллиардов манатов (81 миллиард долларов США).

Напомним, что ООН прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2024 году на уровне 2,6 процента, Всемирный банк - 3,2 процента, Moody's - 2 процента, Европейский банк реконструкции и развития - 3,8 процента в 2024 году и 2,7 процента в 2025 году, Азиатский банк развития - 2,7 процента в 2024 году и 2,6 процента в 2025 году, а ING - 4,2 процента в 2024 году, 2,6 процента в 2025 году и 2,8 процента в 2026 году.