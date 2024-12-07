Эфган Нифти о большой значимости COP29 для Каспийских стран

COP29 предоставила Каспийским странам возможность продемонстрировать свою приверженность к энергетическому переходу, развитию возобновляемых источников энергии и решению глобальных экологических и энергетических вызовов.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Caspian Policy Center (CPC) Эфган Нифти, выступая на конференции "Энергетическая безопасность Каспийского региона и итоги COP29" в Лондоне.

Эфган Нифти отметил важность Каспийского региона в контексте мировых энергетических рынков, подчеркнув роль региона в поставках природного газа и "чистой" энергии в Европу, а также упомянул такие проекты, как Черноморский энергетический кабель. Он также выделил растущее сотрудничество между странами Южного Кавказа и Центральной Азии, о чем свидетельствуют многочисленные визиты лидеров этих регионов друг к другу в течение последнего года.

Президент CPC подчеркнул важность энергетической безопасности и охраны окружающей среды, заявив, что Каспийский регион, традиционно обеспечивающий мир традиционными энергетическими ресурсами, готов вносить вклад в глобальную энергетическую безопасность, ориентируясь на устойчивую и надежную "чистую" энергию в будущем.

Кроме того, Нифти отметил значимость решений, принятых на COP29, таких как:

установление новой цели по ежегодной мобилизации 300 миллиардов долларов США для климатических нужд, что втрое превышает предыдущую цель в 100 миллиардов долларов;

создание Фонда возмещения потерь и ущерба;

завершение переговоров по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

Эти инициативы подчеркивают усилия, направленные на глобальное решение климатических проблем и содействие устойчивому развитию в энергетическом секторе.