SOCAR и итальянский банк подписали соглашение

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и итальянский банк Intesa Sanpaolo подписали соглашение о привлечении финансовых средств.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Подписание состоялось в Милане во время встречи делегации SOCAR под руководством вице-президента Заура Гурбанова с руководством банка Intesa Sanpaolo и его дочерней компанией Všeobecná Úverová Banka.

На встречах обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества.

Кроме того, состоялись встречи с существующими и потенциальными инвесторами из Италии, владеющими или заинтересованными в облигациях SOCAR, находящихся в обращении на международном финансовом рынке.

Была представлена подробная информация о текущем состоянии финансовых рынков, финансовых показателях и рейтингах SOCAR, а также о планах компании в области "зеленой" энергетики.