Баку и Анкара нацелены на расширение пропускной возможности на ППП

Представители Агентства наземного транспорта и Государственного таможенного комитета Азербайджана посетили пограничные пункты пропуска Садарак и турецкий Дилуджу.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, в ходе встреч на месте прошло ознакомление с правилами приема грузовых транспортных средств, организации очередей, досмотра грузовых транспортных средств и оформления документов на пунктах пропуска.

"Было отмечено, что очереди организуются в электронном порядке. Привлечение транспортных средств к инспекции осуществляется через автоматизированную систему анализа рисков, работающую с алгоритмами распознания машин на основе искусственного интеллекта, что создает условия для быстрого пересечения границы грузовыми транспортными средствами, гибкого таможенного оформления за счет предварительной обработки данных.

Отмечено, что инфраструктура пункта пропуска Садарак отвечает самым высоким требованиям и обеспечивает круглосуточное бесперебойное обслуживание через 6 въездов и выездов.

В ходе встречи с турецкой стороной была отмечена необходимость улучшения инфраструктуры пункта пропуска Дилуджу, который в настоящее время имеет 3 въезда и выезда, для увеличения пропускной способности и синхронизации с пунктом пропуска Садарак. Турецкая сторона отметила, что работы в этом направлении начнутся в ближайшее время. Было подчеркнуто, что при одинаковой пропускной способности обоих пунктов в одном направлении ежедневно может быть пропущено 400-450 грузовых автомобилей.

В ходе встреч было отмечено, что пограничные пункты пропуска Садарак и Дилуджу играют важную роль в международных перевозках по маршруту Юг-Запад, и была достигнута договоренность о продолжении совместных усилий по увеличению пропускной способности", - говорится в сообщении Агентства.