Центр Низами Гянджеви укрепляет партнерство с ООН для борьбы с изменением климата

Международный центр Низами Гянджеви (Nizami Ganjavi International Center - NGIC) организует ряд международных форумов, рабочих групп и проектов для поддержки реализации "Пакта о будущем" ООН и других важных инициатив, исходящих от COP29.

Как передает Day.Az, об этом в среду в интервью Trend сказал главный специалист по стратегии и устойчивому развитию Международного центра Низами Гянджеви Рза Алиев.

По его словам, COP29 стала важной вехой не только для Азербайджана и NGIC, но и для всего мира в построении устойчивого будущего и борьбе с изменением климата.

"По сравнению с COP28, прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах в 2023 году, и COP30, которая пройдет в Бразилии в 2025 году, на подготовку которых у организаторов было по 2-3 года, Азербайджан подготовил организацию этого мероприятия за очень небольшой промежуток времени, всего за несколько месяцев. Сразу после XI Глобального Бакинского форума в марте 2024 года Центр подключился к процессу поддержки успешного проведения мероприятия, установив партнерство с председательством COP29. В течение года он поддерживал формирование международного консультативного совета COP29 вместе с министром Мухтаром Бабаевым и председательством COP29, а также организовал десятки встреч с высокопоставленными представителями ООН и климатическими активистами, информируя их о подготовке к COP29 и способствуя глобальным дискуссиям", - отметил он.

Р.Алиев добавил, что NGIC также принял участие в ряде важных международных мероприятий по климату, включая Боннскую конференцию, Лондонскую климатическую неделю и обсуждение COP29 в качестве центральной темы на ежегодной встрече высокого уровня Центра, которая ежегодно проводится во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Во время COP29 участие Международного центра Низами Гянджеви получило высокую оценку. Мы организовали более 16 панелей высокого уровня, и члены нашей организации активно участвовали в более чем 20 других панельных дискуссиях. Кроме того, у нас были деловые обеды и ужины с международными лидерами, такими как глава Бангладеш и нобелевский лауреат профессор Мохаммед Юнус, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус (ВОЗ), Ребека Гринспен (ЮНКТАД), Дорин Богдан Мартин (МСЭ) и Ахим Штайнер (ПРООН). В рамках мероприятия Центр еще больше укрепил дух глобального сотрудничества, приняв более 80 гостей из 25 стран и восьми агентств ООН", - подчеркнул главный специалист по стратегии и устойчивому развитию NGCI.

По словам Р.Алиева, в период COP29 NGIC углубил стратегическое партнерство с ООН и связанными с ней структурами, а также с авторитетными международными организациями.

"Среди наших партнеров Всемирная организация здравоохранения, Международный союз электросвязи, ПРООН, ООН, UNAIDS и другие агентства ООН, а также такие учреждения, как Центр Пан Ги Муна для глобальных граждан, CGIAR, Глобальное партнерство Vital Voices, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Глобальная инициатива Клинтона. Это сотрудничество заложило прочную основу для реализации эффективных проектов по борьбе с изменением климата. Но самым значимым достижением для нас стало то, что Президент Ильхам Алиев и председательство COP29 пригласили члена нашего Центра, мэра Куала-Лумпура Маймуну Мохд Шариф выступить на открытии саммита мировых лидеров по климатическим действиям. Наряду с этим, некоторые из наших государственных деятелей - министр здравоохранения, министр цифрового развития и транспорта, министр сельского хозяйства и председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей - присоединились к нашим панельным заседаниям и внесли свой вклад в дискуссии. Эти достижения показывают, насколько важной платформой является NGIC для объединения различных секторов в борьбе с изменением климата", - отметил он.

Р.Алиев добавил, что у COP29 была очень важная миссия - обеспечить последовательность успехов, достигнутых на COP28, показать миру, сколько работы было проделано за год, и, что наиболее важно, продвинуть переговоры по климату, создав свое собственное наследие.

"COP29 началась с большой новости - переговоров по выбросам углерода и успехов, достигнутых в рамках статьи 6. И в течение двух недель были достигнуты исторические успехи в области климатического финансирования (NCQG) и Фонда для возмещения потерь и ущерба. Центр и его члены активно участвовали в этих обсуждениях, передавая информацию аудитории и представителям в своих странах, выступая в качестве канала связи, чтобы усилить месседж организатора COP29 и поддержать достижение консенсуса. Обсуждения, организованные Центром в рамках COP29, были сосредоточены на конкретных решениях и предлагали инновационные решения проблем климата с междисциплинарным подходом. На наших панельных заседаниях обсуждались такие темы, как климат и здоровье, цифровой "зеленый" переход, роль женского лидерства. Эти обсуждения способствовали укреплению международного сотрудничества и стимулировали создание эффективных механизмов борьбы с изменением климата. После достижения исторического прорыва на COP29 наша работа состоит в том, чтобы поддержать этап его реализации и продумать путь от Баку до Белена", - подчеркнул он.

Р.Алиев отметил, что сразу после COP29 члены Центра отправились в Португалию, чтобы принять участие в форуме Альянса цивилизаций ООН, а затем провели форум Imperial Springs в Мадриде, где были обсуждены основные результаты COP29.

"На нашей Женевской конференции, которая состоится в январе этого года, реализация COP29 будет в центре внимания, и, конечно же, на XII Глобальном Бакинском форуме, который состоится в марте в Баку, COP29 также будет одной из важнейших тем. Наряду с этим, в этом году мы планируем принять участие во многих важных климатических конференциях, в том числе COP30. Наши долгосрочные планы включают разработку совместных проектов с различными партнерами для поддержки реализации результатов COP29 и дальнейшего укрепления глобального сотрудничества. Члены нашего Центра, представленные в Международном консультативном совете, внесли значительный вклад в структурирование дискуссий об изменении климата и продвижение Целей устойчивого развития. Они выдвинули рекомендации по климату и здоровью, социальной справедливости и энергетическому переходу. Эти исследования послужили важной дорожной картой для лиц, принимающих глобальные решения", - сказал он.

По его словам, Центр будет уделять внимание реализации результатов COP29, а также новым инициативам для подготовки к COP30.

"Мы организуем ряд международных форумов, рабочих групп и проектов для поддержки реализации "Пакта о будущем" ООН и других важных инициатив, исходящих от COP29. Углубляя наше нынешнее партнерство с агентствами ООН и международными организациями, мы намерены оказать большее влияние на борьбу с изменением климата", - добавил Р.Алиев.