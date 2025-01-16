В Баку проходит Х заседание глав таможенных служб ОТГ

В Баку проходит Х заседание глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az, в рамках заседания ожидается подписание различных соглашений.

Напомним, что IX заседание руководителей таможенных служб ОТГ состоялось в декабре 2023 года в столице Узбекистана - Ташкенте.

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