https://news.day.az/economy/1723217.html В Баку проходит Х заседание глав таможенных служб ОТГ - ФОТО В Баку проходит Х заседание глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ). Как сообщает Day.Az, в рамках заседания ожидается подписание различных соглашений. Напомним, что IX заседание руководителей таможенных служб ОТГ состоялось в декабре 2023 года в столице Узбекистана - Ташкенте. Новость обновляется
В Баку проходит Х заседание глав таможенных служб ОТГ - ФОТО
В Баку проходит Х заседание глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).
Как сообщает Day.Az, в рамках заседания ожидается подписание различных соглашений.
Напомним, что IX заседание руководителей таможенных служб ОТГ состоялось в декабре 2023 года в столице Узбекистана - Ташкенте.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре