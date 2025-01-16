Азербайджан предпринимает шаги на пути присоединения к Стамбульской конвенции

На стадии присоединения к Стамбульской конвенции Государственный таможенный комитет Азербайджана предпринимает соответствующие шаги.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"Двустороннее сотрудничество в рамках встречи с Таможенной службой Турции стало примером успешного взаимодействия. Были организованы встречи по различным вопросам, в том числе изучен турецкий опыт по присоединению к Стамбульской конвенции о временном ввозе. Пользуясь случаем, выражаем благодарность руководству Турецкой таможенной службы за предоставление такой возможности азербайджанской делегации. На стадии присоединения к Стамбульской конвенции Государственный таможенный комитет Азербайджана предпринимает соответствующие шаги", - добавил он.

Ш. Багиров также подчеркнул, что проводятся встречи с Турецкой таможенной службой для изучения их опыта в области анализа данных и применения систем управления рисками.

"Эти мероприятия нацелены на повышение эффективности обработки данных и выявление потенциальных рисков. Мы убеждены, что опыт Турции будет очень полезным для нас", - добавил он.

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