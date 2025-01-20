Биткоин вновь обновил рекорд

Курс биткоина обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в ходе предвыборной кампании политик публично высказывался в поддержку рынка криптовалют, и трейдеры ждут от него смягчения регулирования в этом секторе.

Стоимость биткоина в понедельник поднималась до $109 241.

В минувшие выходные Трамп и его жена Мелания запустили собственные криптовалюты на блокчейне Solana.