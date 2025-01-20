https://news.day.az/economy/1724202.html Биткоин вновь обновил рекорд Курс биткоина обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в ходе предвыборной кампании политик публично высказывался в поддержку рынка криптовалют, и трейдеры ждут от него смягчения регулирования в этом секторе.
Биткоин вновь обновил рекорд
Курс биткоина обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в ходе предвыборной кампании политик публично высказывался в поддержку рынка криптовалют, и трейдеры ждут от него смягчения регулирования в этом секторе.
Стоимость биткоина в понедельник поднималась до $109 241.
В минувшие выходные Трамп и его жена Мелания запустили собственные криптовалюты на блокчейне Solana.
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