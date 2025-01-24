Азербайджан получит виртуальный павильон на Всемирном экономическом форуме

При поддержке Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), действующего при министерстве экономики Азербайджанской Республики, совместно с SOCAR Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) на 2025 год планируется создание виртуального павильона Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Центре анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), об этом сказал исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров на встрече с руководителем платформы Всемирного экономического форума - Global Collaboration Village Чэй Хуаном.

Было отмечено, что на встрече состоялась сессия по ознакомлению с новой Средой дополненной реальности платформы. В сессии также приняли участие руководители других центров, входящих в сеть центров 4SI.

На встрече также обсуждалась текущая работа, проводимая между 4SİM и платформой.

"Global Collaboration Village" - это первая в мире платформа дополненной реальности, оснащенная современными технологиями, которая объединяет лидеров для решения реальных проблем с помощью виртуальной реальности. Проект является совместной инициативой Всемирного экономического форума, "Village Accenture" и "Microsoft". Более 142 компаний в настоящее время сотрудничают с этой платформой. Одним из основных участников разработки платформы является Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции при министерстве экономики.