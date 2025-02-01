Азербайджано-кыргызский фонд одобрил финансирование строительства малой ГЭС

Совет Азербайджано-кыргызского фонда развития (АКФР) одобрил финансирование строительства малой ГЭС мощностью 9 МВт в Кыргызстане.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Согласно министерству, проекты, включая строительство современной швейной фабрики на 300 рабочих мест, были одобрены на 4-м заседании Совета Фонда в Баку.

По итогам заседания также были утверждены инвестиционная политика Фонда и другие документы, необходимые для его функционирования. Кроме того, была одобрена концепция финансирования строительства многофункционального центра.

В ходе заседания было подчеркнуто, что торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном выходит на новый этап и продолжает развиваться во всех направлениях.

Кроме того, участники заседания дали поручение продолжить активную работу по формированию портфеля перспективных проектов, соответствующих приоритетным направлениям Фонда.

Напомним, что Азербайджано-кыргызский фонд был создан в 2023 году с уставным капиталом $25 млн для содействия экономическому сотрудничеству между двумя странами. В ходе государственного визита Президента Кыргызстана в Баку 24 апреля 2024 года было подписано дополнительное соглашение, увеличившее уставный капитал Фонда до $100 млн.