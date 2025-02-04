Сколько человек получили трудовую пенсию на особых условиях в январе 2025 года?

В январе 2025 года число получателей трудовой пенсии на особых условиях в Азербайджане составило 147 тысяч 261 человек.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что из них 111 тысяч 419 человек получили пенсию по возрасту, 14 тысяч 214 человек - по инвалидности, а 21 тысяча 628 человек - по случаю потери кормильца.