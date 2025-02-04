https://news.day.az/economy/1727818.html

Азербайджан нарастил поставки сливочного масла в Россию

Азербайджан в январе 2025 года увеличил поставки сливочного масла в Россию. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Россельхознадзор. Сообщается, что в январе 2025 года из Азербайджана поступило 940 тонн сливочного масла, в то время как за аналогичный период 2024 года было поставлено 240 тонн.