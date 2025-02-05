Сколько человек смогут приобрести ипотечное жилье в этом году?

В 2025 году около 5000 граждан Азербайджана смогут стать собственниками квартир с помощью ипотеки.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

В публикации отмечается, что в этом году из государственного бюджета на выдачу ипотечных кредитов будет дополнительно выделено 100 миллионов манатов.

По словам депутата, эти средства предназначены для финансирования социальной ипотеки.

"С завтрашнего дня будет доступна подача заявок на получение ипотечных кредитов. Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана уже выделил банкам лимиты на выдачу ипотечных кредитов в течение 2025 года. Завтра начнется подача заявок на обычные ипотечные кредиты, а послезавтра - на льготные.

Практически каждый финансовый год осуществляются отчисления на предоставление льготных ипотечных кредитов, и осенью того же года средства добавляются в уставный капитал. Льготные кредиты предлагаются сроком на 30 лет под 4 процента с максимальной суммой в 100 тысяч манатов.

Кроме того, 21 января этого года Фонд выпустил облигации на сумму 100 миллионов манатов, которые будут использоваться для выдачи обычных ипотечных кредитов. В прошлом году за счет средств Фонда уполномоченными банками было выдано 4685 ипотечных кредитов на сумму 439,8 миллиона манатов, в том числе 3609 обычных ипотечных кредитов на сумму 357,7 миллиона манатов и 1076 льготных ипотечных кредитов на сумму 82,1 миллиона манатов.

С увеличением объема средств, выделяемых Фонду из государственного бюджета на 2025 год - с 87,7 миллиона манатов до 100 миллионов манатов, ожидается, что в этом году больше граждан Азербайджана смогут воспользоваться ипотечными кредитами", - подчеркивается в публикации В.Байрамова.

Отметим, что на данный момент Фонд выдал 52 тысячи 798 ипотечных кредитов. Сумма выданных ипотечных кредитов превышает 3 миллиарда 338 миллионов манатов.