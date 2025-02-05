В Азербайджане озвучили бюджет соцреформ за последние годы

Указами и распоряжениями Президента Азербайджана в 2019-2025 годах реализовано четыре пакета социальных реформ, направленных на повышение заработной платы, пенсий и других социальных выплат.

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что дополнительные ежегодные средства, выделяемые на эти реформы, охватывающие более 4 миллионов граждан, составляют около 8,2 миллиарда манатов.

В результате указанных реформ:

- минимальная заработная плата увеличилась в 3,1 раза;

- среднемесячная заработная плата увеличилась на 85 процентов (с 545 манатов до 1009 манатов);

- фонд оплаты труда увеличился в 3 раза;

- социальные пособия и пенсионные выплаты увеличены примерно в 5,5 раза (400 млн манатов - 1,9 млрд манатов ежегодно);

- среднемесячный размер адресной помощи увеличился в 2,6 раза (175 манатов/487 манатов);

- критерий нуждаемости увеличился в 2,5 раза (116 манатов/270 манатов), что равно прожиточному минимуму;

- установлено 10 новых видов социальных выплат.