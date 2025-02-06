В различных районах Азербайджана появятся еще десятки агропарков

В настоящее время в 22 районах Азербайджана на площади 66,3 тысячи га ведутся работы по созданию 24 агропарков.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что 23 агропарка уже начали свою деятельность, а в одном агропарке ведутся строительно-монтажные работы.

"Шесть агропарков специализируются на животноводстве, шесть - на выращивании фруктов, 11 - на сельском хозяйстве и один - на сортировке, упаковке и логистике. Общая стоимость проектов агропарков составляет 1,1 миллиарда манатов, из которых фактически 0,9 миллиарда манатов были инвестированы в реализацию проектов в виде частных инвестиций.

Наряду с этим, до сих пор с целью создания или расширения деятельности агропарков была оказана государственная поддержка в размере 158,9 миллиона манатов.

На сегодняшний день Фондом развития предпринимательства на создание 16 агропарков выделен льготный кредит в размере 142,4 миллиона манатов. 17 агропарков, получивших документы на стимулирование инвестиций, льготы на импорт техники, технологического оборудования и оборудования на сумму 16,5 миллиона манатов.

В агропарках, прошедших регистрацию 3720 человек обеспечены постоянной работой, а 4878 человек привлечены к сезонным работам. На следующем этапе планируется дополнительно создать более 1600 постоянных рабочих мест", - добавил он.