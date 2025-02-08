Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария обсудили проект Зеленого Энергетического коридора

В Стамбуле состоялось 3-е заседание заместителей министров этих стран по обсуждению проекта коридора зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.

Как сообщает Day.Az, на заседании была представлена делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым.

Он проинформировал о текущей стратегии Азербайджана в сфере энергетического перехода, потенциале возобновляемых источников энергии и шагах, предпринимаемых в направлении экспорта зеленой энергии.

На заседании были рассмотрены возможности расширения обмена электроэнергией между 4 странами, проект "Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и Министерством энергетики Республики Болгария о сотрудничестве в сфере передачи зеленой энергии", согласован текст документа.