Какие страны поставляют кассовые аппараты в Азербайджан?

За первые 11 месяцев прошлого года в Азербайджан из зарубежных стран был ввезен 24 тысячи 381 кассовый аппарат.

Day.Az провел расчеты на основе данных, обнародованных Госкомстатом Азербайджана.

Согласно информации, объем расходов на импорт кассовых аппаратов в этом количестве составил 5,03 миллиона долларов США (8,55 миллиона манатов). Средняя стоимость одного импортного кассового аппарата составила 206,2 доллара США (350,5 маната).

Кассовые аппараты в основном импортируются из Китая. Так, количество кассовых аппаратов, импортированных из этой страны, составило 24 тысячи единиц, а стоимость импорта - 4,5 миллиона долларов США.

Наряду с этим, в отчетный период в Азербайджан были импортированы кассовые аппараты из России (69 единиц на 102 тысячи долларов США), США (28 единиц на 268 тысяч долларов США), Гонконга (25 единиц на 850 долларов США), Кореи (44 единицы на 18,5 тысячи долларов США), Малайзии (49 единиц на 49 тысяч долларов США), Мексики (47 единиц на 38,4 тысячи долларов США), Тайваня (12 единиц на 28 тысяч долларов США), Турции (40 единиц на 15 тысяч долларов США), Германии (21 единица на 20 тысяч долларов США), Франции (4 единицы на 2 тысячи долларов США), Испании (3 единицы на 1,3 тысячи долларов США), Венгрии (11 единиц на 17 тысяч долларов США) и Нидерландов (18 единиц на 6,8 тысячи долларов США).