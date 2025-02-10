Имущество некоторых предпринимателей выставят на аукцион
28 февраля в 11:00 состоится аукцион, организованный Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, на котором будут продаваться движимое и недвижимое имущество налогоплательщиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в госслужбе.
Аукцион пройдет в Центре услуг недвижимости, расположенном по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20.
В ходе аукциона будет предложено 17 объектов, среди которых девять автомобилей, четыре единицы оборудования, два земельных участка, а также одно нежилое здание и одно нежилое помещение.
Оценочная стоимость имущества варьируется от 6 000 до 1 млн манатов.
Для участия в аукционе желающие должны предоставить все необходимые документы в Центр услуг недвижимости до 21 февраля.
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