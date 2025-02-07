Скидки до 50%: В Азербайджане стартует продажа недвижимости по низким ценам - ПОДРОБНОСТИ
12 февраля в Азербайджане состоится аукцион по продаже специально конфискованного имущества.
Как сообщает Day.Az cо ссылкой на Bizim.Media, об этом сообщили в Государственной службе по вопросам имущества.
Отмечается, что на торги выставлены жилые и нежилые помещения, земельные участки и другое имущество, расположенные в Баку и регионах страны.
Стартовые цены объектов варьируются.
В Баку:
- Низаминский район: квартира площадью 154,9 кв. м на улице Алифа Гаджиева выставлена на аукцион за 255 000 AZN. Это повторные торги.
- Ясамальский район: квартира 95,51 кв. м на проспекте Г. Зардаби предлагается за 171 000 AZN с 10% скидкой, так как ранее уже дважды выставлялась на торги.
- Хатаинский район: два телефона Samsung Galaxy A3 продаются по 120 AZN. Учитывая, что они уже более пяти раз предлагались на аукционе, на них установлена 50% скидка.
В регионах:
- Гедабекский район: нежилое помещение 70 кв. м в районе "Старый базар" продается за 10 000 AZN с 50% скидкой.
- Горанбойский район: земельные участки разной площади в поселке Ашага Агджакенд предлагаются по цене от 3 750 до 11 000 AZN, также с 50% скидкой.
- Хызинский район: загородный дом 150 кв. м в селе Гызылгазма выставлен за 75 000 AZN, а частный жилой дом 200 кв. м на улице М. Мушвига - за 80 000 AZN. Оба объекта также имеют 50% скидку.
Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе физическим и юридическим лицам необходимо подать заявку в Центр имущественных услуг.
Основные требования:
- Внести задаток 10% от стартовой цены объекта.
- Для юридических лиц требуется копия учредительных документов.
- Для физических лиц - копия удостоверения личности.
- Подтверждающий документ об оплате задатка.
Заявки принимаются в Баку, в Низаминском районе, на улице Халил Рза Улутюрка, 20, не позднее чем за три дня до аукциона.
Контактный номер: 195-1
Во время аукциона участники могут повышать ставку минимум на 1% от стартовой цены. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую сумму.
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