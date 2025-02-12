Кобахидзе о переговорах по возобновлению ж/д сообщения с Азербайджаном

Грузия и Азербайджан ведут переговоры о возобновлении движения поездов по маршруту Тбилиси-Баку.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в Дубае премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это очень важно и взаимовыгодно для двух стран.

При этом Кобахидзе не назвал сроки возобновления пассажирского железнодорожного сообщения.

На момент публикации новости министерство транспорта Грузии и Кабинет министров Азербайджана не ответили на запросы журналистов Trend.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане продолжается карантинный режим, введённый для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и её возможных последствий. Срок его действия продлён до 1 апреля 2025 года, 06:00.