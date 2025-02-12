Кобахидзе о переговорах по возобновлению ж/д сообщения с Азербайджаном
Грузия и Азербайджан ведут переговоры о возобновлении движения поездов по маршруту Тбилиси-Баку.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в Дубае премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, это очень важно и взаимовыгодно для двух стран.
При этом Кобахидзе не назвал сроки возобновления пассажирского железнодорожного сообщения.
На момент публикации новости министерство транспорта Грузии и Кабинет министров Азербайджана не ответили на запросы журналистов Trend.
Отметим, что в настоящее время в Азербайджане продолжается карантинный режим, введённый для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и её возможных последствий. Срок его действия продлён до 1 апреля 2025 года, 06:00.
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