Началось поэтапное восстановление эксплуатации нефтепровода "Нефтяные Камни - Чилов - Шах-Сачи - Дюбенди".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в производственном объединении "Азнефть".

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