https://news.day.az/economy/1730056.html Началось поэтапное восстановление эксплуатации нефтепровода "Нефтяные Камни – Чилов – Шах-Сачи – Дюбенди" Началось поэтапное восстановление эксплуатации нефтепровода "Нефтяные Камни - Чилов - Шах-Сачи - Дюбенди". Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в производственном объединении "Азнефть". Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Началось поэтапное восстановление эксплуатации нефтепровода "Нефтяные Камни – Чилов – Шах-Сачи – Дюбенди"
Началось поэтапное восстановление эксплуатации нефтепровода "Нефтяные Камни - Чилов - Шах-Сачи - Дюбенди".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в производственном объединении "Азнефть".
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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