На платформу Shah Deniz Compression впервые будет проложена электрическая линия с суши

На платформу Shah Deniz Compression впервые планируется подача электрической энергии с суши.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил проектный менеджер Эльшад Магеррамли на встрече с общественностью, посвященной обсуждению проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социально-экономическую сферу проекта Shah Deniz Compression (SDC).

Он отметил, что необходимая энергия для платформы Shah Deniz Compression будет впервые обеспечена через подключение к государственной линии и прокладку электрической линии с суши.