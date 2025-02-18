На платформу Shah Deniz Compression впервые будет проложена электрическая линия с суши
На платформу Shah Deniz Compression впервые планируется подача электрической энергии с суши.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил проектный менеджер Эльшад Магеррамли на встрече с общественностью, посвященной обсуждению проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социально-экономическую сферу проекта Shah Deniz Compression (SDC).
Он отметил, что необходимая энергия для платформы Shah Deniz Compression будет впервые обеспечена через подключение к государственной линии и прокладку электрической линии с суши.
"Для этого также планируется привезти трансформаторы и ряд другого оборудования.
Конечно же, ни одна платформа не может функционировать без систем безопасности и телекоммуникаций. Управление будет осуществляться дистанционно. Планируется, что компрессионная платформа Shah Deniz Compression будет подключена к Сангачальскому терминалу", - добавил он.
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