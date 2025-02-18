Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве ж/д Решт-Астара

Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве железной дороги Решт-Астара, расположенной на севере Ирана, в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила сегодня журналистам министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг по завершении 3-го Экономического форума прикаспийских стран в Тегеране.

По ее словам, в связи со строительством железной дороги Решт-Астара был достигнут ряд соглашений, и в настоящее время предпринимаются новые шаги в этом направлении.

Иранский министр отметила, что в ближайшее время будет представлена подробная информация по этому вопросу.

Ф.Садиг добавила, что на 3-м Экономическом форуме был обсужден ряд вопросов о железных дорогах и дорожных коридорах, а также проведены консультации по достигнутым соглашениям между прикаспийскими странами.

Отметим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировали указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" ожидается 3 недели).