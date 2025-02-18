Азербайджанская компания инвестировала в ведущую итальянскую железнодорожную компанию

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) присоединяется к инвестиционному фонду, управляемому "Global Infrastructure Partners" (GIP) и входящему в состав американской компании "BlackRock", и инвестировал 34,5 млн евро в компанию "Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo)" - ведущего оператора высокоскоростных железных дорог Италии.

Как сообщили Day.Az в Фонде, Italo, основанная в 2012 году, является одной из ведущих компаний в этом секторе как первый частный оператор высокоскоростных пассажирских железных дорог в Италии. Компания работает на маршрутах, охватывающих 54 города Италии, включая коридор Милан-Рим, с парком поездов "25 AGV 575" и "26 Italo Evo", способных развивать скорость до 360 км/ч.

В 2024 году компания MSC, работающая в сфере глобальных контейнерных перевозок, приобрела около 50% акций Italo у GIP. Остальные 50% акций принадлежат фондам, в том числе GIP, совместным инвесторам и ГНФАР.

Было отмечено, что Italo, характеризующаяся высокими эксплуатационными показателями, имеет большой потенциал роста на фоне растущего спроса на решения для устойчивой мобильности. Эти инвестиции имеют стратегическое значение с точки зрения диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР за счет осуществления инвестиций в устойчивые инфраструктурные активы в качестве долгосрочного инвестора.