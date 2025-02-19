К сведению желающих приобрести электронику по выгодной цене

На таможенный аукцион, организуемый Государственной службой по вопросам имущества 19 марта, будут выставлены товары, переданные в государственную собственность.

Как сообщает Day.Az, на аукционе будут предлагаться медицинские принадлежности, электроника, сельскохозяйственные и строительные товары.

Стартовая цена товаров в категориях сельского хозяйства и строительства на аукционе составляет 27 983,33 маната по 375 позициям. Задаток для участия составляет 1 399,17 маната.

Для категории электроника стартовая цена начинается с 10 965,08 маната, а задаток составляет 548,25 маната.

Отметим, что товары выставляются на аукцион в четвертый раз с 25%-м снижением цены, так как они не были проданы на предыдущих торгах.