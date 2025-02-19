На производственных объектах ПО «Азенефть» усилены меры безопасности

В связи с резким ухудшением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой на территории Азербайджана в производственных объектах Производственного объединения (ПО) "Азенефть" государственной нефтяной компании SOCAR усилены меры безопасности.

Об этом сообщили Trend в SOCAR, передает Day.Az.

"Ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры для защиты здоровья работников в рамках трудовых норм. Ситуация находится под контролем", - заявили в компании.