https://news.day.az/economy/1731427.html На производственных объектах ПО «Азенефть» усилены меры безопасности В связи с резким ухудшением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой на территории Азербайджана в производственных объектах Производственного объединения (ПО) "Азенефть" государственной нефтяной компании SOCAR усилены меры безопасности. Об этом сообщили Trend в SOCAR, передает Day.Az.
На производственных объектах ПО «Азенефть» усилены меры безопасности
В связи с резким ухудшением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой на территории Азербайджана в производственных объектах Производственного объединения (ПО) "Азенефть" государственной нефтяной компании SOCAR усилены меры безопасности.
Об этом сообщили Trend в SOCAR, передает Day.Az.
"Ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры для защиты здоровья работников в рамках трудовых норм. Ситуация находится под контролем", - заявили в компании.
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